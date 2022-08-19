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Комплексный план по защите детей от насилия в школах разработают в Казахстане

Комплексный план по защите детей от насилия в школах разработают в Казахстане Фото: unsplash
Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов поручил до 30 сентября разработать комплексный план по защите детей от насилия в школах, передает корреспондент Zakon.kz.
Вопрос безопасности детей в школах имеет особую важность. Главой государства указано на недопустимый рост фактов насилия в отношении детей. В срок до 30 сентября необходимо разработать комплексный план по защите детей от насилия с конкретными индикаторами и результатами.Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

Вице-премьер отметил, что акиматам совместно с национальным центром необходимо ускорить создание территориальных подразделений Наццентра по правам человека и ребенка.

Он также добавил, что, по данным МВД, не все объекты образования на сегодня соответствуют требованиям безопасности.

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В связи с этим Ералы Тугжанов поручил в кратчайшие сроки принять меры для обеспечения безопасности детей. В частности, акиматам обеспечить соблюдение требования по привлечению к охране школ лицензированных организаций.

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