Массовки и подворовые обходы: учителей освободили от несвойственной им работы

Практика использования учителей в массовках, а также выполнение несвойственной им работы практически прекращена, заявил на республиканской августовской конференции педагогов министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, приняты меры по освобождению учителей от несвойственных функций, в частности, подворового обхода.

Мы уже и забыли, что такое ходить по квартирам и стучаться в двери, переписывать детей. Учителя освобождены при поддержке главы государства от несвойственных отчетов и функций. Асхат Аймагамбетов

Он добавил, что прекращение практик использования педагогов в качестве массовки на мероприятиях является одним из основных направлений работы Минпросвещения.

Все мероприятия, президент говорил об этом неоднократно, проходили с обязательным участием наших педагогов. Думаю, мы такую недобросовестную практику практически прекратили. Асхат Аймагамбетов

При это министр отметил, что согласно приказу министерства педагоги должны заполнять ежедневно теперь только два документа.