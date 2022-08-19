Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Бухгалтера онкодиспансера Алматы осудили на 7 лет за хищение 53 млн тенге

бухгалтер, деньги Фото: Zakon.kz
В районном суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера регионального онкологического диспансера города, передает Zakon.kz.
Женщина признана виновной в хищении бюджетных средств путем безвозмездного присвоения и растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере – ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК.Пресс-служба районного суда №2 Медеуского района города Алматы

Установлено, что с января 2012 года по 2015 год М. выполняла обязанности главного бухгалтера. Она имела доступ к электронной системе по расчетному счету предприятия, и делала необоснованные перечисления бюджетных денежных средств на счета третьих лиц, которые в последующем обналичивала.

Причиненный ущерб ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер» составил свыше 53 млн тенге.

На похищенные деньги подсудимая М. купила земельный участок, на котором построила жилой дом, а также покупала дорогие автомобили.

В суде подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась.

Прокурор просил суд признать подсудимую виновной и назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При определении вида и размера наказания подсудимой суд принял во внимание обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность: полное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей.

Приговором суда М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.189 ч. 4 п. 2 УК и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Пресс-служба районного суда №2 Медеуского района города Алматы

Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также

В Экибастузе осужден глава общественных объединений за хищение 10 млн тенге

Ирина Лукичева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
SPA-салон с необычными услугами прикрыли в Нур-Султане
SPA-салон с необычными услугами прикрыли в Нур-Султане
курс иностранной валюты на торгах
Курс тенге снизился на торгах
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
дефицит воды в Казахстане
Дефицит воды может привести к конфликтам в Центральной Азии – эксперт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления