Бухгалтера онкодиспансера Алматы осудили на 7 лет за хищение 53 млн тенге

В районном суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера регионального онкологического диспансера города, передает Zakon.kz.

Женщина признана виновной в хищении бюджетных средств путем безвозмездного присвоения и растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере – ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК. Пресс-служба районного суда №2 Медеуского района города Алматы

Установлено, что с января 2012 года по 2015 год М. выполняла обязанности главного бухгалтера. Она имела доступ к электронной системе по расчетному счету предприятия, и делала необоснованные перечисления бюджетных денежных средств на счета третьих лиц, которые в последующем обналичивала.

Причиненный ущерб ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер» составил свыше 53 млн тенге.

На похищенные деньги подсудимая М. купила земельный участок, на котором построила жилой дом, а также покупала дорогие автомобили.

В суде подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась.

Прокурор просил суд признать подсудимую виновной и назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При определении вида и размера наказания подсудимой суд принял во внимание обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность: полное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей.

Приговором суда М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.189 ч. 4 п. 2 УК и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Пресс-служба районного суда №2 Медеуского района города Алматы

Приговор не вступил в законную силу.