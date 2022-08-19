Общественная безопасность всегда находится под угрозой – Шерзод Пулатов

Несмотря на то, что в Казахстане стабильная религиозная ситуация, угроза религиозного экстремизма и терроризма по-прежнему актуальна. Почему – рассказал в интервью журналисту Zakon.kz член АНК и Национального совета при президенте РК, эксперт по вопросам религии Шерзод Пулатов.

Никто не отрицает наличие в стране религиозного экстремизма и терроризма

– Шерзод Аббозович, какова сейчас религиозная ситуация в Казахстане, на ваш взгляд?

– Религиозная ситуация в нашей стране на сегодняшний день стабильная. Это, во-первых, объясняется тем, что у нас создана благоприятная атмосфера для существования и развития всех традиционных религий. Об этом говорит тот факт, что в Казахстане зарегистрировано около четырех тысяч религиозных объединений, охватывающих 18 конфессий. Большинство из них исламские, затем идут христианские, но у нас также действуют другие религиозные сообщества, такие как иудейские, бахаи, буддизм, муниты и так далее.

Если говорить о культовых сооружениях, то большинство из них мечети, их у нас более 2,5 тысячи. Также имеются православные храмы, церкви, молитвенные дома и другие духовные сооружения.

Во-вторых, со стороны государства ведется большая просветительская работа, на которую выделяются немалые средства, разработаны и приняты целые программы, проекты, по всей стране действуют информационно-разъяснительные группы, запущено множество официальных духовно-просветительских сайтов, заточенных на повышение религиозной грамотности населения и в целом на создание стабильной религиозной ситуации.

– Говорит ли это о том, что у нас нет угрозы религиозного экстремизма, терроризма, радикализма?

– Нет. Угроза религиозного экстремизма и терроризма по-прежнему актуальна, и не только в Казахстане, но и во всем мире.

После трагических террористических актов, произошедших в 2011 и 2016 годах в городах Атырау, Актобе и Алматы, организаторами и исполнителями которых были граждане Казахстана, стало очевидно, что общественная безопасность всегда находится под угрозой. Так что факт наличия в стране религиозного экстремизма и терроризма уже никто не отрицает, равно как не отрицается и то, что существует серьезная угроза национальной безопасности.

– В чем вы видите причины распространения религиозного экстремизма и терроризма?

– Эксперты отмечают ряд причин распространения религиозного экстремизма, с которыми нельзя не согласиться.

Во-первых, резкое социальное расслоение общества, формирование маргинализированных социальных групп, падение качества светского школьного образования, особенно в сельской местности. Во-вторых, увеличение числа неформальных исламских общин, не связанных с Духовным управлением мусульман Казахстана, в том числе имеющих финансовую поддержку из-за рубежа. Как правило, такие общины старались работать как раз с нижними социальными стратами – сельским населением и внутренними трудовыми мигрантами.

В-третьих, фрагментация казахстанской уммы на этнические сектора из-за «казахизации» «официального» духовенства, связанного с ДУМК, и одновременно низкого религиозного авторитета имамов-казахов среди других этнических групп (уйгуры, узбеки, татары, этносы Кавказа), появление «этнических» мечетей, лишь формально взаимодействующих с ДУМК.

В-четвертых, активизация «нетрадиционных религиозных» и близких к ним по своей структуре групп в попытках проникновения во властные структуры. Имею в виду так называемых коранитов, некоторые направления суфизма, а также использование религии в целях политической конкуренции.

Кроме того, по мере технологического развития возросли возможности для «самодеятельного экстремизма» с элементами религиозной окраски, которые опираются на молодежную разочарованность, следование моде и стремление выделиться.

– Как противодействуют этим явлениям государство и его институты?

– Профилактика религиозного экстремизма в Казахстане является одним из приоритетных направлений государственной политики, в рамках которых проводится большой объем работы. Например, приняты и реализуются государственные программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 и 2018-2022 годы.

Большая работа проводится и организованными Комитетом по делам религий МИОР РК информационно-разъяснительными группами, куда входит около трех тысяч специалистов, которые по всей стране проводят мероприятия различного формата, лекции и встречи. Все эти меры ориентированы на такие категории населения, как молодежь, верующие, безработные, осужденные, предприниматели, работники торговли, сервиса и так далее. На таких встречах гражданам разъясняется важность поддержки межконфессионального мира и согласия в стране, опасность деструктивной религиозной идеологии, прививается уважение к светским принципам.

У каждой деструктивной организации свои уникальные методы вовлечения

– Как вы считаете, Шерзод Аббозович, что необходимо сделать, чтобы наша молодежь не пополняла ряды приверженцев радикальной идеологии и деструктивных течений?

– Наилучшим способом предотвращения попадания молодежи в деструктивные, экстремистские и подобного рода организации является своевременная осведомленность и повышение у них религиозных знаний. Здесь хотелось бы обратить внимание на такой важный момент.

У нас в стране функционируют такие духовные учебные заведения, как Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак», медресе-колледжи, Институт повышения квалификации имамов при ДУМК, Алматинская православная духовная семинария, Высшая духовная семинария «Мария – Матерь Церкви» и другие. Это, несомненно, хорошая база, где мы имеем возможность не только готовить компетентные религиозные кадры, но и использовать потенциал этих учебных заведений для профилактической работы.

Конечно, мы не должны скрывать, что имеются вопросы, над которыми еще нужно работать. Например, преподавательский состав, обмен опытом с ведущими аналогичными институтами, создание направлений для узкой специализации религиозных служителей.

– Если в Казахстане, как вы говорите, создана хорошая образовательная база для получения религиозных знаний, то почему некоторые молодые люди стремятся уехать за рубеж и там обучаться? Может, наши теологические учебные заведения не всегда доступны?

– Меня этот вопрос тоже настораживает. Сегодня наиболее востребованными странами для получения духовного образования среди студентов остаются Египет, Саудовская Аравия, Турция и Иордания. Конечно, среди зарубежных теологических учреждений большинство – рекомендуемые ДУМК, но нельзя отрицать, что имеются и сомнительные, где могут даваться искаженные понятия, формирующие у обучающихся радикальный настрой.

Для предотвращения такого явления со стороны государства постоянно проводится профилактическая работа, в результате чего удается переубедить таких абитуриентов, они начинают менять свои взгляды и возвращаются домой для продолжения обучения в Казахстане.

Что касается доступа к получению высшего религиозного образования в нашей стране, то в этом плане у нас также созданы все условия. От Министерства образования и науки и местных исполнительных органов выделяются сотни государственных образовательных грантов для казахстанских студентов.

Подготовка кадров в сфере религии ведется по специальностям «Исламоведение», «Религиоведение» и «Теология», и госзаказ на эти цели увеличивается с каждым годом. Кроме того, при Университете «Нур-Мубарак» действует Институт переподготовки специалистов по профилактике религиозного экстремизма.

– Многие мамы, чьи сыновья попали в деструктивные течения или террористические организации, говорят, что не заметили, как это произошло, на каком этапе. Как понять, что человек оказался в ловушке вербовщиков?

– Конечно, понять сразу, что твой сын, брат или муж попал под влияние радикалов, непросто.

Важно знать, что при вербовке члены деструктивных течений обращают на молодого адепта особое внимание, окружают его заботой, соучастием, оказывают ему всяческую помощь, в том числе моральную, психологическую, материальную, объясняя это тем, что они теперь братья и единоверцы. Метод, когда новому адепту оказывается высокое почтение, широко распространенный. У него сразу возникает мысль о своей важности в новом кругу, ему в мягкой, располагающей форме внушается общая коллективная идея и, конечно же, преподносятся искаженные религиозные догмы и каноны. Человека мастерски убеждают в том, что он находится на истине, и он начинает этому безоговорочно верить.

У каждой деструктивной организации свои уникальные методы вовлечения, но основные признаки того, что человек попал под влияние подобных течений, примерно одинаковые. И здесь важно вовремя заметить изменения, происходящие с человеком.

Если вы заметили в своих близких странные изменения – не спорьте с ними

– Какие, например, изменения, могут произойти в человеке?

– Их много, заметных и незаметных. Перечислю основные, которые были зафиксированы экспертами:

высокая симпатия и приверженность к лидеру общины по сравнению с семьей;

потеря интереса к своим личным делам, прежним увлечениям, хобби, занятию;

обвинение окружающих в заблуждении и отходе от «истинного пути»;

обострение депрессии или, наоборот, активности;

смена образа жизни, отказ от прежних связей;

изменение культурных ценностей;

проявление ранее не наблюдавшихся черт характера;

частое и навязчивое цитирование мнений неизвестных «ученых» и проповедников;

пренебрежительное отношение к гражданским обязанностям или отказ от них по причине сформировавшихся новых религиозных взглядов;

отказ от соблюдения традиций, присущих тому или иному государству или этносу;

использование новых религиозных терминов, а также появление новых манер и привычек;

изменение отношения к женщинам в сторону радикальных взглядов;

изменение внешнего облика.

Если вы обнаружите что-то подобное у своих близких или друзей, не вступайте с ними в споры, так как это обычно приводит к разрыву связей. Лучше проведите мирную беседу и поговорите о традиционных ценностях и необходимости сохранения родственных связей. Не откладывайте и не думайте, что это у него временно, пройдет и так далее.

Если хотите помочь ему выйти из этой ситуации, убедите его обратиться к специалистам, например, в реабилитационный центр, где оказывают психологическую и теологическую помощь пострадавшим от деструктивных религиозных течений. Сегодня такими институтами служат и аккредитованные религиозные учреждения, например, мечети и церкви.

– Переубеждать бывает очень сложно. Молодые люди не верят ни в дерадикализацию, ни близким, категорически отказываются принять любую помощь и на почве этого могут даже прекратить общение с родными и друзьями.

– Конечно, такое не исключено, но есть и положительные примеры, и их немало. Хорошую динамику в этом плане показал Комитет по делам религий, где налажена эффективная работа по реабилитации последователей деструктивных религиозных течений.

К примеру, Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «Акниет» специализируется на проведении разъяснительной работы с радикально настроенными лицами, в том числе с осужденными за участие в террористической и экстремистской деятельности, которые отбывают наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Причем такую работу они ведут не только в крупных городах, но и во всех регионах страны.

По согласованию с официальным духовенством за каждым пенитенциарным учреждением закреплен священнослужитель, имеющий теологическое образование и опыт работы в религиозной сфере. Главная их задача – довести до лиц, имеющих, скажем так, первичные искаженные религиозные знания, смысл и ценности ислама и закрепить у них положительные и толерантные взгляды.

Профилактическая работа проводится и с представительницами «Женских жамагатов», в рамках которой им оказывают социальную поддержку, помогают трудоустроиться, проводят обучающие курсы и так далее.

– Из каких источников вы бы посоветовали получать знания гражданам для повышения своей религиозной грамотности?

– В первую очередь из официальных просветительских интернет-ресурсов муфтията и Духовного управления мусульман Казахстана. Они постоянно предоставляют информацию по всем вопросам касательно канонов ислама, государственной политики в области религии, профилактики экстремизма и терроризма и многого другого.

Также рекомендую тщательно выбирать и читать только ту религиозную литературу, которая прошла религиоведческую экспертизу со стороны Комитета по делам религий. Это даст гарантию, что у вас в руках достоверные источники, которым можно доверять и из которых можно получать духовные знания, не опасаясь, что они могут навредить вам или вашим близким.