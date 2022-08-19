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Кошмарный сон госслужащего: что произошло в актюбинском ЦОНе

Кошмарный сон госслужащего: что произошло в актюбинском ЦОНе Фото: скриншот видео
В социальных сетях распространили захватывающее дух видео, снятое в актюбинском СпецЦОНе. В объектив камеры попала погоня сотрудников МВД. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Актюбинской области, передает Zakon.kz.
В социальных сетях распространяется видео. Департаментом полиции по Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала незаконные услуги населению по выдаче водительских удостоверений для управления транспортными средствами.Пресс-служба ДП Актюбинской области

Как отметили в ведомстве, во время обыска изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную роль каждого участника группы.

По данному факту начато досудебное расследование.

Пользователи соцсетей озаглавили это видео, как "кошмарный сон каждого госслужащего".

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Динара Халдарова
ЦОН Актобе Актюбинская область
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