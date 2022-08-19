Кошмарный сон госслужащего: что произошло в актюбинском ЦОНе

Фото: скриншот видео

В социальных сетях распространили захватывающее дух видео, снятое в актюбинском СпецЦОНе. В объектив камеры попала погоня сотрудников МВД. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Актюбинской области, передает Zakon.kz.

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