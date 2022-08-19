Заморозки ожидаются в Казахстане 20 августа

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 августа. На севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны ожидаются дожди, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», в горных районах на востоке Казахстана – дождь и мокрый снег. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, на востоке страны в ночные и утренние часы ожидается туман, на севере, востоке, в центре ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов. РГП «Казгидромет» Днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара. В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на юге Мангистауской, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет» В Нур-Султане – переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +15...+17°С. В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +22...+24°С. В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +26...+28°С. Читайте также Кошмарный сон госслужащего: что произошло в актюбинском ЦОНе В Казахстане пройдут учения сил ОДКБ Декрет для мужчин: житель столицы воспитывает троих детей, пока жена обеспечивает семью

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