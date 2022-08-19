Девушка заявила об изнасилованиях в столичном университете – проводится проверка

В социальных сетях появилось видеообращение девушки, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала о нескольких известных ей случаях домогательств и изнасилований со стороны профессорско-преподавательского и технического персонала Nazarbayev University, а также приставаниях студентов-старшекурсников к девушкам младших курсов.