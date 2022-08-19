Девушка заявила об изнасилованиях в столичном университете – проводится проверка
Фото: pxhere
В социальных сетях появилось видеообращение девушки, сообщает Zakon.kz.
Она рассказала о нескольких известных ей случаях домогательств и изнасилований со стороны профессорско-преподавательского и технического персонала Nazarbayev University, а также приставаниях студентов-старшекурсников к девушкам младших курсов.
Это видеообращение зарегистрировано в Управлении полиции района «Есиль». Полицейские проводят проверку. Пресс-служба МВД РК
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