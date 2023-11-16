В Центре социального обслуживания Актобе избили мужчину: полиция проводит проверку

В социальных сетях появилась информация, что в Центре социального обслуживания №2 города Актобе избили мужчину, сообщает Zakon.kz.

По словам родственников, пострадавшему даже не оказали нужную медицинскую помощь, из-за чего теперь необходимо сделать операцию по удалению глаза. По их словам, в центре заявили, что мужчина просто упал.

В полиции прокомментировали данный инцидент.

"По указанному факту на место выехала следственно-оперативная группа, которой собран материал и зарегистрирован в Книге учета информации", – рассказали в пресс-службе ДП Актобе.

В ведомстве отметили, что проводится досудебная проверка.

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