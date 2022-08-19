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Свыше 70 земельных участков определили для строительства школ в Нур-Султане

Свыше 70 земельных участков определили для строительства школ в Нур-Султане Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о планах по строительству новых школ, под которые в городе определили 72 земельных участка.

Об этом сообщается на официальном сайте акимата столицы со ссылкой на Instagram градоначальника.

Для строительства школ в столице определили 72 земельных участка. Площадь данных земельных участков позволит построить учебные заведения на 120 тыс. ученических мест (в две смены – 240 тыс. ученических мест). Данные земельные участки расположены во всех районах города с учетом потребностей в социальных объектах.Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Свыше 70 земельных участков определили для строительства школ в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

По его словам, количество земельных участков, которые будут выделяться для строительства социальных объектов, ежегодно будет увеличивать.

В план детальной планировки (ПДП) было закреплено направление, чтобы в каждом районе (микрорайонах) были учебные заведения.Алтай Кульгинов

Свыше 70 земельных участков определили для строительства школ в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

К примеру, в текущем году в столице построят и введут в эксплуатацию 11 школ: в районе Есиль – шесть школ, в районе Алматы – четыре школы, в районе Сарыарка – еще одну школу, в районе Байконыр – одну школу (сдача в 2023 году).

Свыше 70 земельных участков определили для строительства школ в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Данные учебные заведения, как отметил аким столицы, позволят создать свыше 23 тыс. ученических мест.

В следующем – 2023 году – планируем построить и ввести в эксплуатацию еще 13 школ. Они позволят создать еще порядка 22 тыс. ученических мест. Таким образом, они будут расположены: в районе Есиль – еще восемь школ (с учетом густонаселенности района), в районе Алматы – четыре школы, в районе Байконыр – одна школа. Также рассматриваем варианты по увеличению количества школ, в том числе за счет частных средств.Алтай Кульгинов

Свыше 70 земельных участков определили для строительства школ в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

По данным градоначальника, за три года по поручению главы государства в столице построили 34 школы. Это, как отметил Алтай Кульгинов, позволило создать 70 тыс. ученических мест.

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