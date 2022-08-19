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Градостроительный совет создан в Алматы

Градостроительный совет создан в Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аким Алматы Ерболат Досаев подписал постановление о создании Градостроительного совета города, передает Zakon.kz.

30 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Закон РК «Об особом статусе города Алматы», которые в том числе содержат положение по созданию Градостроительного совета. Его задача – повысить эффективность принятия решений при реализации градостроительной политики и обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие города. Изменения вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования – то есть с 1 сентября 2022 года.

1 августа акиму Алматы Ерболату Досаеву был внесен проект документов по созданию Градостроительного совета и начаты процедуры по разработке постановления, положения и утверждению его состава. Сегодня, 19 августа, соответствующее постановление подписано акимом города.Пресс-служба акимата Алматы

Документом закреплен состав совета, утверждаемый акиматом города в количестве не более 23 человек, а также функции, полномочия, структура и порядок работы. Членами Градостроительного совета стали эксперты в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, транспорта, инклюзии, экологии, креативной экономики, социологии, экономики и др. При этом в заседаниях совета также могут принимать участие иные приглашенные эксперты в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов.

Градостроительный совет Алматы станет консультативно-совещательным органом для открытого обсуждения и принятия решений по предлагаемым к реализации градостроительным и архитектурным проектам.Пресс-служба акимата Алматы

Полный перечень документов опубликован на сайте (приказ, постановление, состав совета) акимата Алматы.

Основными функциями Градостроительного совета являются:

  • содействие местным исполнительным органам в реализации государственной политики при принятии решений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города;

  • рассмотрение и выработка рекомендаций по эскизным и рабочим проектам жилых, общественных, коммунально-производственных и промышленных комплексов, проектов преобразования общественных территорий, парков, скверов, садов, бульваров, специальных зон, отдельных зданий различного назначения, сетей и сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов искусства, памятников истории, культуры архитектуры;

  • рассмотрение градостроительных и общестроительных проектов выше проспекта аль-Фараби;

  • рассмотрение проектов по строительству, реконструкции и ремонту объектов культурного назначения;

  • рассмотрение проектов реновации жилищного фонда.

Состав Градостроительного совета Алматы:

  • заместитель акима Алматы, курирующий вопросы архитектуры, градостроительства, строительства;

  • директор Товарищества с ограниченной ответственностью научно-исследовательской институт «Алматыгенплан» (по согласованию);

  • Нысанбаева Любовь Владимировна - эксперт - архитектор градостроитель (по согласованию);

  • Акбай Айдын Серикович - эксперт - архитектор (по согласованию);

  • Есжанова Асель Бекбергеновна - эксперт - архитектор (по согласованию);

  • Рикардо Андреа Марини - эксперт - архитектор урбанист (по согласованию);

  • Байжанова Жаннат - эксперт - архитектор урбанист (по согласованию);

  • Турекулова Наталья Викторовна - эксперт - архитектор историк (по согласованию);

  • Барабанов Роман Александрович - эксперт - транспортник (по согласованию);

  • Шибутов Марат Максумович - эксперт - социолог (по согласованию);

  • Алаев Вениамин Юрьевич - эксперт по вопросам инклюзивной среды (по согласованию);

  • Мурунов Святослав Александрович - эксперт – экономист (по согласованию);

  • Ситпаева Гульнара Токбергеновна - эксперт по озеленению (по согласованию);

  • Камитов Нурлан Дуйсенбаевич - эксперт – архитектор (по согласованию);

  • Шокпаров Ералы Мейрамбекович - эксперт – конструктор (по согласованию);

  • Сауранбаев Ералы Болатович - член союза строительной отрасли (по согласованию);

  • Ералиев Токтар Ералиевич - эксперт – архитектор (по согласованию);

  • Залогина Тамара Борисовна - эксперт – экономист- градостроитель (по согласованию);

  • Калдыбаева Гульзада Альхановна - эксперт - ландшафтный архитектор (по согласованию);

  • Жаксыбай Аяжан - эксперт по креативной экономике (по согласованию);

  • Сариева Гульшат Бауыржановна - эксперт по недвижимости (по согласованию);

  • Байгабулова Гульмира Масабаевна - эксперт по городскому пространству (по согласованию);

  • Ивженко Алексей Викторович - эксперт – архитектор (по согласованию);

  • Байматова Насиба Хикматуллаевна - эксперт – эколог (по согласованию).

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