Градостроительный совет создан в Алматы
30 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Закон РК «Об особом статусе города Алматы», которые в том числе содержат положение по созданию Градостроительного совета. Его задача – повысить эффективность принятия решений при реализации градостроительной политики и обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие города. Изменения вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования – то есть с 1 сентября 2022 года.
1 августа акиму Алматы Ерболату Досаеву был внесен проект документов по созданию Градостроительного совета и начаты процедуры по разработке постановления, положения и утверждению его состава. Сегодня, 19 августа, соответствующее постановление подписано акимом города.Пресс-служба акимата Алматы
Документом закреплен состав совета, утверждаемый акиматом города в количестве не более 23 человек, а также функции, полномочия, структура и порядок работы. Членами Градостроительного совета стали эксперты в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, транспорта, инклюзии, экологии, креативной экономики, социологии, экономики и др. При этом в заседаниях совета также могут принимать участие иные приглашенные эксперты в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов.
Градостроительный совет Алматы станет консультативно-совещательным органом для открытого обсуждения и принятия решений по предлагаемым к реализации градостроительным и архитектурным проектам.Пресс-служба акимата Алматы
Полный перечень документов опубликован на сайте (приказ, постановление, состав совета) акимата Алматы.
Основными функциями Градостроительного совета являются:
содействие местным исполнительным органам в реализации государственной политики при принятии решений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города;
рассмотрение и выработка рекомендаций по эскизным и рабочим проектам жилых, общественных, коммунально-производственных и промышленных комплексов, проектов преобразования общественных территорий, парков, скверов, садов, бульваров, специальных зон, отдельных зданий различного назначения, сетей и сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов искусства, памятников истории, культуры архитектуры;
рассмотрение градостроительных и общестроительных проектов выше проспекта аль-Фараби;
рассмотрение проектов по строительству, реконструкции и ремонту объектов культурного назначения;
рассмотрение проектов реновации жилищного фонда.
Состав Градостроительного совета Алматы:
заместитель акима Алматы, курирующий вопросы архитектуры, градостроительства, строительства;
директор Товарищества с ограниченной ответственностью научно-исследовательской институт «Алматыгенплан» (по согласованию);
Нысанбаева Любовь Владимировна - эксперт - архитектор градостроитель (по согласованию);
Акбай Айдын Серикович - эксперт - архитектор (по согласованию);
Есжанова Асель Бекбергеновна - эксперт - архитектор (по согласованию);
Рикардо Андреа Марини - эксперт - архитектор урбанист (по согласованию);
Байжанова Жаннат - эксперт - архитектор урбанист (по согласованию);
Турекулова Наталья Викторовна - эксперт - архитектор историк (по согласованию);
Барабанов Роман Александрович - эксперт - транспортник (по согласованию);
Шибутов Марат Максумович - эксперт - социолог (по согласованию);
Алаев Вениамин Юрьевич - эксперт по вопросам инклюзивной среды (по согласованию);
Мурунов Святослав Александрович - эксперт – экономист (по согласованию);
Ситпаева Гульнара Токбергеновна - эксперт по озеленению (по согласованию);
Камитов Нурлан Дуйсенбаевич - эксперт – архитектор (по согласованию);
Шокпаров Ералы Мейрамбекович - эксперт – конструктор (по согласованию);
Сауранбаев Ералы Болатович - член союза строительной отрасли (по согласованию);
Ералиев Токтар Ералиевич - эксперт – архитектор (по согласованию);
Залогина Тамара Борисовна - эксперт – экономист- градостроитель (по согласованию);
Калдыбаева Гульзада Альхановна - эксперт - ландшафтный архитектор (по согласованию);
Жаксыбай Аяжан - эксперт по креативной экономике (по согласованию);
Сариева Гульшат Бауыржановна - эксперт по недвижимости (по согласованию);
Байгабулова Гульмира Масабаевна - эксперт по городскому пространству (по согласованию);
Ивженко Алексей Викторович - эксперт – архитектор (по согласованию);
Байматова Насиба Хикматуллаевна - эксперт – эколог (по согласованию).