Градостроительный совет создан в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев подписал постановление о создании Градостроительного совета города, передает Zakon.kz.

30 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Закон РК «Об особом статусе города Алматы», которые в том числе содержат положение по созданию Градостроительного совета. Его задача – повысить эффективность принятия решений при реализации градостроительной политики и обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие города. Изменения вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования – то есть с 1 сентября 2022 года.

1 августа акиму Алматы Ерболату Досаеву был внесен проект документов по созданию Градостроительного совета и начаты процедуры по разработке постановления, положения и утверждению его состава. Сегодня, 19 августа, соответствующее постановление подписано акимом города. Пресс-служба акимата Алматы

Документом закреплен состав совета, утверждаемый акиматом города в количестве не более 23 человек, а также функции, полномочия, структура и порядок работы. Членами Градостроительного совета стали эксперты в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, транспорта, инклюзии, экологии, креативной экономики, социологии, экономики и др. При этом в заседаниях совета также могут принимать участие иные приглашенные эксперты в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов.

Градостроительный совет Алматы станет консультативно-совещательным органом для открытого обсуждения и принятия решений по предлагаемым к реализации градостроительным и архитектурным проектам. Пресс-служба акимата Алматы

Полный перечень документов опубликован на сайте (приказ, постановление, состав совета) акимата Алматы.

Основными функциями Градостроительного совета являются: содействие местным исполнительным органам в реализации государственной политики при принятии решений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города;

рассмотрение и выработка рекомендаций по эскизным и рабочим проектам жилых, общественных, коммунально-производственных и промышленных комплексов, проектов преобразования общественных территорий, парков, скверов, садов, бульваров, специальных зон, отдельных зданий различного назначения, сетей и сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов искусства, памятников истории, культуры архитектуры;

рассмотрение градостроительных и общестроительных проектов выше проспекта аль-Фараби;

рассмотрение проектов по строительству, реконструкции и ремонту объектов культурного назначения;

рассмотрение проектов реновации жилищного фонда.

Состав Градостроительного совета Алматы: