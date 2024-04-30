В Алматы сменили руководителя Управления градостроительного контроля

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя Управления градостроительного контроля города назначен Данияр Кирикбаев, сообщает Zakon.kz.

Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. Магистр местного управления.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковской сфере. В 2007-2009 годы работал в АО "Пассажирские перевозки", затем – советником председателя Управления АО "Kazsatnet". В разные годы работал в Генеральной прокуратуре РК, аппарате Сената Парламента РК.

С 2016 по 2019 год был руководителем администратора судов по городу Алматы. В течение двух лет – директором филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы.

С 2021 по 2022 год – руководителем Управления жилищной политики города Алматы.

До нынешнего назначения занимал должность руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

На этом посту Данияр Кирикбаев сменил Бахытжана Наурзбекова, который занимал должность с сентября 2019 года.