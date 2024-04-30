В Алматы сменили руководителя Управления градостроительного контроля
Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. Магистр местного управления.
Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковской сфере. В 2007-2009 годы работал в АО "Пассажирские перевозки", затем – советником председателя Управления АО "Kazsatnet". В разные годы работал в Генеральной прокуратуре РК, аппарате Сената Парламента РК.
С 2016 по 2019 год был руководителем администратора судов по городу Алматы. В течение двух лет – директором филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы.
С 2021 по 2022 год – руководителем Управления жилищной политики города Алматы.
До нынешнего назначения занимал должность руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.
На этом посту Данияр Кирикбаев сменил Бахытжана Наурзбекова, который занимал должность с сентября 2019 года.