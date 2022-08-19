В Казахстане зарегистрировано свыше 500 компаний с азербайджанским капиталом

Накануне официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан в Нур-Султане прошло первое заседание Казахстанско-азербайджанского экспертного совета, созданного в мае 2022 года для укрепления более тесного партнерства между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК, 24 августа Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева посетит с официальным визитом город Баку, где запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

В ходе первого заседания Казахстанско-азербайджанского экспертного совета представители двух стран обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений, текущую международную ситуацию, дальнейшие планы по участию в совместных перспективных проектах.

Фото: КИСИ при президенте РК

В условиях мировой турбулентности обмен мнениями и регулярные контакты на экспертном уровне чрезвычайно важны и полезны, считает директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов. По его мнению, за годы независимости сотрудничество между Нур-Султаном и Баку вышло на новый уровень стратегического союзничества.

– Азербайджан представляет для Казахстана естественного союзника, одного из основных игроков тюркского мира, партнера в стратегически важном Южно-Кавказском регионе, – отметил Тукумов. –Через Азербайджан мы имеем прямой выход на Турцию и далее – к Евросоюзу и Ближнему Востоку.

В свою очередь через Казахстан проходят основные транспортные маршруты, которые значительно сокращают расстояние и сроки доставки грузов в направлении Восток – Запад. Казахстан является влиятельным участником Соглашения по правовому статусу Каспийского моря, имеет налаженные отношения с Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Это также представляет геостратегический интерес для Азербайджана. Директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов

Сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 500 компаний с азербайджанским капиталом, а в Азербайджане работает около 145 компаний с казахстанским. В 2021 году товарооборот между двумя странами составил 332,2 млн долл. США.

Как рассказал спикер, между Казахстаном и Азербайджаном активно развит диалог в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, туризма, паромного и авиасообщения.

Многие сферы имеют потенциал для дальнейшего развития, и в нынешних условиях мирового кризиса нашим странам нельзя откладывать в долгий ящик серьезные перспективы сотрудничества. Еркин Тукумов

Говоря об этом, директор КИСИ подчеркнул, что, несмотря на то, что наши страны имеют обоюдные интересы и возможности в нефтегазовой сфере, промышленной кооперации, транспорте и логистике, развитии «зеленой энергетики», сельском хозяйстве, многие аспекты не до конца реализовали свой потенциал. Текущая геополитическая ситуация демонстрирует нам необходимость более тесной торгово-экономической кооперации, считает эксперт.

Фото: КИСИ при президенте РК

Председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев отметил, что за 30 лет Нур-Султан и Баку сумели укрепить двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства, и выразил надежду, что встречи и визиты такого формата станут регулярными и будут носить взаимный характер, укрепляя взаимодействие в аналитической сфере.