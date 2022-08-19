Льготное автокредитование: ФРП выделил оставшийся лимит Евразийскому банку

АО «Фонд развития промышленности» выделило оставшийся лимит в размере 10 млрд тенге АО «Евразийский банк» в рамках программы льготного автокредитования.

Таким образом, ФРП профондировал банки-участники программы на сумму 100 млрд тенге, из них: АО «Евразийский банк» – 35 млрд тенге;

АО «Банк ЦентрКредит» – 27,5 млрд тенге;

АО «Народный банк Казахстана» – 22,5 млрд тенге;

АО «Forte Bank» – 15 млрд тенге.

На сегодняшний день по программе принято 31 538 заявок на приобретение автомобиля, из них одобрено 12 483 на сумму 95,517 млрд тенге. Всего выдано 10 015 автомобилей на сумму 77,068 млрд тенге.

В разрезе регионов больше всего заявок на приобретение автомобиля поступило: Алматы – 7031;

Нур-Султан – 5381;

Шымкент – 4664;

Костанайская область – 2465;

Карагандинская область – 2109;

Восточно-Казахстанская область – 1732;

Павлодарская область – 1442;

Актюбинская область – 1144;

Жамбылская область – 1112;

Кызылординская область – 815;

Мангистауская область – 720;

Атырауская область – 616;

Западно-Казахстанская область – 594;

Акмолинская область – 571;

Северо-Казахстанская область – 524;

Алматинская область – 470;

Туркестанская область – 148.

Как напомнили в фонде, программа льготного автокредитования рассчитана на 30 лет. После полного освоения выделенного лимита предоставление автокредитов будет осуществляться на основе револьверного механизма кредитования за счет возвращаемых кредитных платежей первичными заемщиками.

Запуск револьверного механизма по программе льготного автокредитования планируется в сентябре текущего года, после чего банками-участниками будет продолжен сбор заявок по автокредитам.