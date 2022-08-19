Туман, гроза и заморозки ожидаются в Казахстане в субботу

Штормовое предупреждение объявлено в 13 областях страны на 20 августа, передает Zakon.kz.

В Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 17-22 м/с.

В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается град. Ветер северо-западный, северо-восточный, днем на севере, юге и в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Конаеве днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +40. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане – ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 16 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, северный, порывы 15 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром – туман.

На востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 18-23, ночью порывы 28 м/с.

Ночью на севере, западе Павлодарской области ожидается туман, на юге области на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области – туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается гроза.