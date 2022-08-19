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Куда пойти в выходные 20-21 августа

события, расписание, Казахстан Фото: pexels
Жители и гости Нур-Султана, Алматы и Шымкента с головой смогут погрузиться в интересные выходные. Афиша разноплановых событий – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Международный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии»

цирковая программа подарит возможность увидеть эксклюзив

Фото: pexels

Ежегодно мероприятие собирает под своей эгидой лучшие коллективы из разных стран и дарит гостям и жителям столицы уникальную возможность увидеть эксклюзивные номера мастеров мирового цирка.

20, 21 августа в 16:00. Столичный цирк. Вход: от 1000 тенге.

Концерт группы Skryptonite

В своих песнях, в отличие от других русскоязычных рэперов, экспериментирующих с «глубокомысленными» текстами, Скриптонит делает упор на музыкальную составляющую, которой нередко занимается сам лично.

20 августа, 20:00. Конгресс-Центр. Вход: от 9500 тенге.

OpenAir на территории EXPO

Выступление таких известных и любимых артистов, как Айкын, Группа 101 и Домино, а также фестивали рок-музыки, хип-хопа и многое другое.

Концерты будут проходить до 10 сентября в 20:00.

20 августа, 20:00. Территория EXPO, напротив NUR ALEM. Вход: свободный.

Алматы

Концерт оркестра им. Курмангазы

Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы проведет концерт в ущелье Аюсай.

20 августа в 14:00. Визит-центр «Аюсай». Вход: свободный.

Кинопоказы в Алматы

расписание кинопоказов в Алматы

Фото: pexels

20 августа, 21:30 – «Немножко женаты»

20 августа, 23:50 – «Не смотрите наверх»

21 августа, 21:30 – «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2»

21 августа, 23:50 – «Сорокалетний девственник»

ул. Тимирязева, 42, к. 15. Вход: 3000 тенге.

Концерт Jah Khalib

На сцене Дворца Республики состоится большой сольный концерт Jah Khalib.

20 августа, 20:00.Дворец Республики. Вход: от 7000 тенге.

Шымкент

Выступление группы «Братья Грим»

21 августа, 20:00. Наш Бар. Вход: 10 тыс. тенге.

Единственный сольный концерт Константина Грим из группы «Братья Грим». Споем любимые хиты вместе!

Беговые тренировки в дендропарке

Беговые тренировки в дендропарке в Шымкенте

Фото: pexels

Любители спорта после пробежки могут заняться тренировкой, сделать планку, подтянуться на турнике. После этого будет возможность постоять на гвоздях и проверить свою выносливость.

Практика гвоздестояния – это практика для очищения тела, ума и энергетики от мышечных зажимов, беспокойного ума и негативных энергий, говорят организаторы.

20 августа, 06:00; 21 августа, 7:00. Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный, оплата только за вход на территорию парка.

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Анастасия Беньяминова
Алматы Казахстан Нур-Султан Шымкент
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