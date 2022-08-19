Куда пойти в выходные 20-21 августа
Нур-Султан
Международный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии»
Фото: pexels
Ежегодно мероприятие собирает под своей эгидой лучшие коллективы из разных стран и дарит гостям и жителям столицы уникальную возможность увидеть эксклюзивные номера мастеров мирового цирка.
20, 21 августа в 16:00. Столичный цирк. Вход: от 1000 тенге.
Концерт группы Skryptonite
В своих песнях, в отличие от других русскоязычных рэперов, экспериментирующих с «глубокомысленными» текстами, Скриптонит делает упор на музыкальную составляющую, которой нередко занимается сам лично.
20 августа, 20:00. Конгресс-Центр. Вход: от 9500 тенге.
OpenAir на территории EXPO
Выступление таких известных и любимых артистов, как Айкын, Группа 101 и Домино, а также фестивали рок-музыки, хип-хопа и многое другое.
Концерты будут проходить до 10 сентября в 20:00.
20 августа, 20:00. Территория EXPO, напротив NUR ALEM. Вход: свободный.
Алматы
Концерт оркестра им. Курмангазы
Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы проведет концерт в ущелье Аюсай.
20 августа в 14:00. Визит-центр «Аюсай». Вход: свободный.
Кинопоказы в Алматы
Фото: pexels
20 августа, 21:30 – «Немножко женаты»
20 августа, 23:50 – «Не смотрите наверх»
21 августа, 21:30 – «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2»
21 августа, 23:50 – «Сорокалетний девственник»
ул. Тимирязева, 42, к. 15. Вход: 3000 тенге.
Концерт Jah Khalib
На сцене Дворца Республики состоится большой сольный концерт Jah Khalib.
20 августа, 20:00.Дворец Республики. Вход: от 7000 тенге.
Шымкент
Выступление группы «Братья Грим»
21 августа, 20:00. Наш Бар. Вход: 10 тыс. тенге.
Единственный сольный концерт Константина Грим из группы «Братья Грим». Споем любимые хиты вместе!
Беговые тренировки в дендропарке
Фото: pexels
Практика гвоздестояния – это практика для очищения тела, ума и энергетики от мышечных зажимов, беспокойного ума и негативных энергий, говорят организаторы.
20 августа, 06:00; 21 августа, 7:00. Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный, оплата только за вход на территорию парка.