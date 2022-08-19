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Новые требования к Предпринимательскому кодексу обсудили в Казахстане

комитет правовой статистики Фото: Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК
Комитетом по правовой статистике и специальным учетам проведено совещание по вопросам внедрения новой регуляторной политики, сокращения избыточных требований к бизнесу, а также автоматизации госконтроля, передает Zakon.kz.

В ходе совещания обсуждены новые подходы в сфере предпринимательства в рамках внедрения регулирования «с чистого листа».

Сообщается, что госорганы проводят масштабную работу по сокращению требований к бизнесу и автоматизации процесса госконтроля. Это позволит как облегчить работу контролирующим органам, так и снизить административную нагрузку на субъекты бизнеса.

Как уточняется, комитет является координатором всех форм контроля и надзора, осуществляемых государственными органами.

Наряду с этим рассмотрены новые требования Предпринимательского кодекса, согласно которым при отсутствии автоматизированной системы управления рисков государственные органы смогут охватить проверками лишь 5% субъектов от общего количества подконтрольных субъектов. Данная норма будет действовать с 1 января 2023 года, – говорится в сообщении.

Комитет, являясь координатором проверок, по итогам совещания дал ряд рекомендаций по активизации работы в данном направлении, включая необходимость составлять реестры подконтрольных субъектов бизнеса, исключив субъекты малого и микропредпринимательства, по которым не истекло три года с момента их образования.

В этом контексте участники совещания обменялись мнениями и позициями о дальнейших планах по регулированию и совершенствованию госконтроля, выработали мероприятия по осуществлению контрольных полномочий в условиях новой регуляторной политики. 

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