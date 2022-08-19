Улицу частично перекроют в столице на три дня
Фото: Zakon.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начинает ремонт дорожного полотна по улице Мухтара Ауэзова, передает Zakon.kz.
Уточняется, что с 19 по 21 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Сакена Сейфуллина до улицы Алиби Жангельдина.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана
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