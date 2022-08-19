Улицу частично перекроют в столице на три дня

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начинает ремонт дорожного полотна по улице Мухтара Ауэзова, передает Zakon.kz.

Уточняется, что с 19 по 21 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Сакена Сейфуллина до улицы Алиби Жангельдина.