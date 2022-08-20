Из-за опасной инфекции в селе Актюбинской области на месяц введен карантин

В течение недели в селе Кок Уй внезапно погибли три коровы. Анализы показали, что последняя корова умерла в результате вирусной диареи. С чем это связано, ветеринары пока не знают, передает Zakon.kz.

Как сообщает КТК, подобных случаев в регионе еще не было. Ветврачи уверены, что инфекция крайне опасна как для самих животных, так и для людей. Поэтому в ауле решили ввести ограничения: запрещено вывозить и завозить скот. Помимо этого, нельзя употреблять мясо и молоко животных.

Пока ограничения будут действовать месяц. За это время в селе должны вакцинировать всех коров и провести полную дезинфекцию на подворьях.