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Из-за опасной инфекции в селе Актюбинской области на месяц введен карантин

животные Фото: primeminister.kz
В течение недели в селе Кок Уй внезапно погибли три коровы. Анализы показали, что последняя корова умерла в результате вирусной диареи. С чем это связано, ветеринары пока не знают, передает Zakon.kz.

Как сообщает КТК, подобных случаев в регионе еще не было. Ветврачи уверены, что инфекция крайне опасна как для самих животных, так и для людей. Поэтому в ауле решили ввести ограничения: запрещено вывозить и завозить скот. Помимо этого, нельзя употреблять мясо и молоко животных.

Пока ограничения будут действовать месяц. За это время в селе должны вакцинировать всех коров и провести полную дезинфекцию на подворьях.

Эта болезнь впервые зарегистрирована в Актюбинской области. Мы этимологию пока не знаем. Откуда? По опросам жителей, говорят, со стороны не было скота. Не зарегистрирована болезнь людей, но это инфекционная болезнь. Замруководителя Управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров

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