Порезал и сбросил со второго этажа: в Сатпаеве мужчина издевался над щенком

Фото: скриншот видео

С множественными ушибами, травмами легких и печени собаку нашел ребенок, который и передал ее волонтерам, передает Zakon.kz.

Дворнягу, сообщает телеканал «Астана», перевезли в Алматы для профессиональной помощи ветеринаров, так как животному требуются дорогостоящие операции. По словам волонтеров, собака грелась в подъезде и не была агрессивной. Лежал в подъезде весь к крови. Ему отозвался на помощь мальчик, который жил в этом подъезде с мамой. Когда щенка забрали в Алматы, там сказали, оказалось у него печень выпала в диафрагму, в грудную клетку. С девушкой волонтером сходили на место, вызвали участкового, опросили соседей. Заявление написано по факту жестокого обращения с животным. Волонтер города Сатпаева Анастасия Коуль Читайте также Из-за опасной инфекции в селе Актюбинской области на месяц введен карантин «Скорая» спешила к пострадавшим в ДТП и попала в аварию в Алматинской области

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