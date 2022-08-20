Порезал и сбросил со второго этажа: в Сатпаеве мужчина издевался над щенком
Фото: скриншот видео
С множественными ушибами, травмами легких и печени собаку нашел ребенок, который и передал ее волонтерам, передает Zakon.kz.
Дворнягу, сообщает телеканал «Астана», перевезли в Алматы для профессиональной помощи ветеринаров, так как животному требуются дорогостоящие операции.
По словам волонтеров, собака грелась в подъезде и не была агрессивной.
Лежал в подъезде весь к крови. Ему отозвался на помощь мальчик, который жил в этом подъезде с мамой. Когда щенка забрали в Алматы, там сказали, оказалось у него печень выпала в диафрагму, в грудную клетку. С девушкой волонтером сходили на место, вызвали участкового, опросили соседей. Заявление написано по факту жестокого обращения с животным. Волонтер города Сатпаева Анастасия Коуль
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