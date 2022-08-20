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Чебурашка совершит повторный полет в космос

мульгерои Фото: pixabay
Фигурку героя из популярного советского мультфильма планируют использовать как индикатор невесомости корабля «Союз МС-22», передает Zakon.kz.
Любимый многими мультгерой Чебурашка станет игрушкой-талисманом новой экспедиции на Международную космическую станцию. В сентябре 2022 года он отправится на орбиту на корабле «Союз МС-22» в качестве индикатора невесомости, – цитирует РИА Новости пресс-службу «Роскосмоса».

Как уточняется, игрушку передадут командиру корабля Сергею Прокопьеву 24 августа в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Отмечается, что Чебурашка в этом году отметит свое 56-летие. Кроме того, предстоящий полет для него станет уже не первым в жизни. Ранее мульгерой летал в космос в качестве индикатора невесомости в 2016 году.

Индикатор невесомости – это маленькая мягкая игрушка, которую берут с собой экипажи космических кораблей. Игрушка начинает парить в кабине корабля при наступлении невесомости, что оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту.

Вместе с Прокопьевым и Чебурашкой на корабле «Союз МС-22» на МКС отправятся российский космонавт Дмитрий Петелин и астронавт США Франциско Рубио.

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