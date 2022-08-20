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Спад числа заражений COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 19 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 августа в Казахстане сообщили в МВК. В сравнении с предыдущим днем число заболевших уменьшилось на 51 человека, передает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 951 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 152;

  • в Алматы – 75;

  • в Шымкенте – 12;

  • в Акмолинской области – 74;

  • в Актюбинской области – 57;

  • в Алматинской области – 5;

  • в Жетысуской области – 15;

  • в Атырауской области – 22;

  • в ВКО – 16;

  • в Абайской области – 20;

  • в Жамбылской области – 11;

  • в ЗКО – 89;

  • в Карагандинской области – 109;

  • в Улытауской области – 19;

  • в Костанайской области – 68;

  • в Кызылординской области – 14;

  • в Мангистауской области – 28;

  • в Павлодарской области – 58;

  • в СКО – 48;

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 382 809 случаев.

672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 23;

  • в Алматы – 54;

  • в Актюбинской области – 103;

  • в Алматинской области – 13;

  • в Жетысуской области – 56;

  • в Атырауской области – 8;

  • в ВКО – 28;

  • в Абайской области – 28;

  • в Карагандинской области – 200;

  • в Улытауской области – 29;

  • в Кызылординской области – 43;

  • в Мангистауской области – 32;

  • в Павлодарской области – 26;

  • в Туркестанской области – 29.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 347 699 человек.

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