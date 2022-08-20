Спад числа заражений COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 августа в Казахстане сообщили в МВК. В сравнении с предыдущим днем число заболевших уменьшилось на 51 человека, передает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 951 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 152;

в Алматы – 75;

в Шымкенте – 12;

в Акмолинской области – 74;

в Актюбинской области – 57;

в Алматинской области – 5;

в Жетысуской области – 15;

в Атырауской области – 22;

в ВКО – 16;

в Абайской области – 20;

в Жамбылской области – 11;

в ЗКО – 89;

в Карагандинской области – 109;

в Улытауской области – 19;

в Костанайской области – 68;

в Кызылординской области – 14;

в Мангистауской области – 28;

в Павлодарской области – 58;

в СКО – 48;

в Туркестанской области – 6. Всего в стране подтверждено 1 382 809 случаев. 672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 23;

в Алматы – 54;

в Актюбинской области – 103;

в Алматинской области – 13;

в Жетысуской области – 56;

в Атырауской области – 8;

в ВКО – 28;

в Абайской области – 28;

в Карагандинской области – 200;

в Улытауской области – 29;

в Кызылординской области – 43;

в Мангистауской области – 32;

в Павлодарской области – 26;

в Туркестанской области – 29. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 347 699 человек. Читайте также Запросто читают мысли других людей: назван Топ-4 знаков зодиака Правительству Черногории объявили вотум недоверия В Мексике арестовали бывшего генпрокурора страны

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