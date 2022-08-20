Спад числа заражений COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане
Двумя сутками ранее в стране выявили 951 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 152;
в Алматы – 75;
в Шымкенте – 12;
в Акмолинской области – 74;
в Актюбинской области – 57;
в Алматинской области – 5;
в Жетысуской области – 15;
в Атырауской области – 22;
в ВКО – 16;
в Абайской области – 20;
в Жамбылской области – 11;
в ЗКО – 89;
в Карагандинской области – 109;
в Улытауской области – 19;
в Костанайской области – 68;
в Кызылординской области – 14;
в Мангистауской области – 28;
в Павлодарской области – 58;
в СКО – 48;
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 1 382 809 случаев.
672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 23;
в Алматы – 54;
в Актюбинской области – 103;
в Алматинской области – 13;
в Жетысуской области – 56;
в Атырауской области – 8;
в ВКО – 28;
в Абайской области – 28;
в Карагандинской области – 200;
в Улытауской области – 29;
в Кызылординской области – 43;
в Мангистауской области – 32;
в Павлодарской области – 26;
в Туркестанской области – 29.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 347 699 человек.