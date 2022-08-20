Запасы воды почти исчерпаны в трех областях Казахстана

Дефицит наблюдается в областях, которые непосредственно занимаются сельским хозяйством. Это Туркестанская, Жамбылская и Кызылординская, передает Zakon.kz.

Казахстан столкнулся с серьезной проблемой нехватки водных ресурсов. В южных регионах запасы себя почти исчерпали. Об этом заявили в Министерстве экологии во время обсуждения Водного кодекса страны, сообщает КТК.

Чтобы живительной влаги хватало как населению, так и представителям бизнеса, в министерстве планируют ужесточить контроль за нарушениями. Однако для этого как минимум нужно увеличить количество инспекторов.

На текущий момент в стране всего 62 человека проверяют, насколько правильно используются водные ресурсы. Для полноценной и качественной работы нужно около 600 таких сотрудников, заявляют в Минэкологии.

Кроме этого, требуется изменить некоторые законодательные моменты. Ведь по текущим правилам о проверке предпринимателей предупреждают заранее. И они успевают подготовиться.

По словам руководителя управления комитета по водным ресурсам Минэкологии Марата Иманалиева, действующая система госконтроля требует сначала посадить предпринимателя в план, предупредить его заблаговременно, выйти на проверку.

На это уходит от нескольких месяцев до полугода. За это время инспекторы не могут зафиксировать возможные нарушения. Надзор предполагает только оперативное время.