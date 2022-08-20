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Подросток-мотоциклист погиб в аварии в Актюбинской области

подросток-мотоциклист погиб в Актюбинской области Фото: ДП Актюбинской области
По факту начато досудебное расследование по ст. 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области, несовершеннолетний на мотоцикле LT-200 без госномера ехал ночью по степной дороге в направлении поселка Тасоткел Хромтауского района.

При этом у него не было водительских прав. В один момент подросток не справился с управлением и мотоцикл опрокинулся на правую сторону. В результате аварии он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК.

В полиции обратились к родителям. Разрешая несовершеннолетнему ребенку сесть за руль автомобиля и мотоцикла, они подвергают большой опасности не только самого ребенка, но и окружающих.

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Данияр Кунафин
Актюбинская область
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