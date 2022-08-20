Подросток-мотоциклист погиб в аварии в Актюбинской области
Фото: ДП Актюбинской области
По факту начато досудебное расследование по ст. 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области, несовершеннолетний на мотоцикле LT-200 без госномера ехал ночью по степной дороге в направлении поселка Тасоткел Хромтауского района.
При этом у него не было водительских прав. В один момент подросток не справился с управлением и мотоцикл опрокинулся на правую сторону. В результате аварии он скончался на месте происшествия от полученных травм.
Начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК.
В полиции обратились к родителям. Разрешая несовершеннолетнему ребенку сесть за руль автомобиля и мотоцикла, они подвергают большой опасности не только самого ребенка, но и окружающих.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ