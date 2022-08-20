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Двух девочек покусал тюлень в Актау

покусал тюлень Фото: пострадавших
Подростки 11 и 12 лет купались недалеко от берега в 14-м микрорайоне, когда на них внезапно напал небольшой тюлень, передает Zakon.kz.

По словам матери одной из пострадавших, пишет «Лада», одну из девочек он укусил за руку, вторую – в область плеча и спины.

Мы вообще не знали даже, что он там плавает. Он подплыл и напал на нас, – говорят девочки.

Сообщается, что взрослые, находившиеся на берегу, никак не отреагировали на произошедшее. Одна из девочек позвонила матери и рассказала о случившемся. Женщина тут же приехала и забрала обеих в приемный покой областной больницы, обработав тем временем раны перекисью водорода.

Вплоть до 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.

Видимо, когда девочки барахтались в воде, тюлень отреагировал и воспринял это как агрессию. Тюлени-то сами не нападают. В детстве мы также плавали в полметре от них, и все обходилось благополучно. Вода сейчас теплая, и они приплывают ближе к берегу, – рассказала мать пострадавших.

Родители пострадавших обратились через СМИ к ДЧС Мангистауской области, чтобы на набережной 14-го микрорайона были выставлены спасатели для оказания помощи в такой ситуации.

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