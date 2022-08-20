Новый король зулусов взошел на престол в ЮАР

Мисузулу Синкобиле Зулу прошел торжественную церемонию возведения на престол, передает Zakon.kz.

Согласно традиции, пишет ТАСС, принц совершил священный для зулусских монархов ритуал вхождения в загон для крупного рогатого скота (крааля), который находится на территории королевского дворца Эниокени в городе Нонгоме на юго-востоке ЮАР. Отмечается, что в этот момент будущий монарх соединяется с предками и получает от них благословение и священную силу. После посещения крааля претендент на престол становится королем.

Монарший престол зулусов освободился после смерти в марте 2021 года от последствий коронавируса короля Гудвилла Звелитини. В королевской семье не было единого мнения о том, кто должен наследовать монарший титул. После длительных споров, часть из которых велась в суде ЮАР, большинство членов королевской семьи признали новым королем сына третьей жены Звелитини 48-летнего принц Мисузулу. В марте президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса от имени государства официально признал Мисузулу королем зулусов.