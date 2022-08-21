Бронзовую медаль выиграл казахстанский борец на ЧМ в Болгарии

Чемпионат мира по видам борьбы по спортивной борьбе среди юниоров (U20) проходит в городе София, передает Zakon.kz.

Как сообщает Международная федерация борьбы, борец греко-римского стиля Максат Сайлау в схватке за третье место в весовой категории до 87 кг одолел украинского спортсмена Никиту Алесеева со счетом 3:0.

В полуфинале казахстанский спортсмен уступил армянскому борцу Вигену Назаряну.

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