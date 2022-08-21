Хабиб Нурмагомедов прибыл в Нур-Султан

Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov

Глава лиги Eagle Fighting Championship (EFC) Хабиб Нурмагомедов прилетел в Нур-Султан. Он будет присутствовать на турнире, где сразятся казахстанец и россиянин, сообщает Zakon.kz.

21 августа в Нур-Султане состоится юбилейный турнир Eagle FC 50. Нур-Султан, конечно, очень сильно изменился за последние пять-шесть лет. Сюда я прилетаю не первый раз, и каждый раз видны изменения. Удачи и здоровья всем жителям Казахстана! Увидимся на «Барыс-Арене», где пройдет большой юбилейный турнир. Хабиб Нурмагомедов В главном поединке турнира казахстанец Дияр Нургожай выйдет на ринг против россиянина Константина Андрейцева. На кону чемпионский титул EFC в полутяжелом весе. Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю. Читайте также Камару Усман впервые проиграл в UFC Усик победил Джошуа в реванше Бронзовую медаль выиграл казахстанский борец на ЧМ в Болгарии

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