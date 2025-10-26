Хабиб Нурмагомедов обратился к Павлу Дурову

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к бизнесмену и главе мессенджера Telegram Павлу Дурову, сообщает Zakon.kz.

В Telegram спортсмен поблагодарил предпринимателя за то, что он посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби. Дуров также наблюдал за ходом соревнований, в частности, за поединком троюродного брата Хабиба – Умара Нурмагомедова.

"Спасибо, что приехал поддержать", – написал он.

Умар Нурмагомедов на турнире UFC 321 в Абу-Даби одержал победу единогласным решением судей после трех раундов против Баутисты. Для российского бойца это стало 19-й победой в профессиональной карьере при одном поражении.

Ранее Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на реванш легендарных спортсменов.