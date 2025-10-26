#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Хабиб Нурмагомедов обратился к Павлу Дурову

Хабиб Нурмагомедов обратился к Павлу Дурову, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 00:00 Фото: Telegram/Хабиб Нурмагомедов
Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к бизнесмену и главе мессенджера Telegram Павлу Дурову, сообщает Zakon.kz.

В Telegram спортсмен поблагодарил предпринимателя за то, что он посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби. Дуров также наблюдал за ходом соревнований, в частности, за поединком троюродного брата Хабиба – Умара Нурмагомедова.

"Спасибо, что приехал поддержать", – написал он.

Умар Нурмагомедов на турнире UFC 321 в Абу-Даби одержал победу единогласным решением судей после трех раундов против Баутисты. Для российского бойца это стало 19-й победой в профессиональной карьере при одном поражении.

Ранее Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на реванш легендарных спортсменов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на реванш легендарных спортсменов
07:59, 13 сентября 2025
Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на реванш легендарных спортсменов
Хабиб Нурмагомедов назвал казахстанца лучшим соперником для легенды UFC
03:40, 26 августа 2025
Хабиб Нурмагомедов назвал казахстанца лучшим соперником для легенды UFC
Хабиб Нурмагомедов посетовал, что тяжело держаться пути мужчины
22:24, 29 июня 2024
Хабиб Нурмагомедов посетовал, что тяжело держаться пути мужчины
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: