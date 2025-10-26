Хабиб Нурмагомедов обратился к Павлу Дурову
Фото: Telegram/Хабиб Нурмагомедов
Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к бизнесмену и главе мессенджера Telegram Павлу Дурову, сообщает Zakon.kz.
В Telegram спортсмен поблагодарил предпринимателя за то, что он посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби. Дуров также наблюдал за ходом соревнований, в частности, за поединком троюродного брата Хабиба – Умара Нурмагомедова.
"Спасибо, что приехал поддержать", – написал он.
Умар Нурмагомедов на турнире UFC 321 в Абу-Даби одержал победу единогласным решением судей после трех раундов против Баутисты. Для российского бойца это стало 19-й победой в профессиональной карьере при одном поражении.
Ранее Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на реванш легендарных спортсменов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript