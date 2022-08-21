Мать сдала сына полицейским после того, как он ударил жену
В павлодарскую полицию позвонила пожилая женщина. Она попросила срочно приехать в квартиру по улице Муткенова, так как там ее сын устроил скандал и ударил невестку.
Женщина также рассказала, что об этом ей сообщила сама сноха. Она пожаловалась на ссору с мужем.
Когда полицейские приехали по адресу, дверь им открыл мужчина. Он признался полицейским, что дал волю эмоциям и поднял руку на супругу.
Спустя некоторое время в квартиру приехала свекровь, чтобы успокоить невестку и забрать ее к себе домой на время. При этом пенсионерка попросила полицейских поговорить с сыном, чтобы он пересмотрел свое поведение.
Полицейские составили на мужчину административный протокол по статье 73-1 КРКоАП и провели с ним профилактическую беседу о построении семейных отношений и ценностей.