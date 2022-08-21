Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мать сдала сына полицейским после того, как он ударил жену

Палодарец ударил жену Фото: pixabay
По информации ДП Павлодарской области, в 2022 году к административной ответственности за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлекли 4881 жителя региона, сообщает Zakon.kz.

В павлодарскую полицию позвонила пожилая женщина. Она попросила срочно приехать в квартиру по улице Муткенова, так как там ее сын устроил скандал и ударил невестку.

Женщина также рассказала, что об этом ей сообщила сама сноха. Она пожаловалась на ссору с мужем.

Когда полицейские приехали по адресу, дверь им открыл мужчина. Он признался полицейским, что дал волю эмоциям и поднял руку на супругу.

Спустя некоторое время в квартиру приехала свекровь, чтобы успокоить невестку и забрать ее к себе домой на время. При этом пенсионерка попросила полицейских поговорить с сыном, чтобы он пересмотрел свое поведение.

Полицейские составили на мужчину административный протокол по статье 73-1 КРКоАП и провели с ним профилактическую беседу о построении семейных отношений и ценностей.

Читайте также

Солдат-срочник покончил с собой в Жамбыле

Алабай напал на прохожих в Павлодаре

Казахстанка попала в трудовое рабство в Лаосе

Данияр Кунафин
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-3 знаков зодиака
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-4 знаков зодиака
инфляция
Рожки, подсолнечное масло, творог и сахар подорожали в Казахстане
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
ДТП
Грузовик в Турции протаранил толпу, убив 16 человек
Победа Усика над Джошуа
Усик победил Джошуа в реванше
Касым-Жомарт Токаев на переговорах с Владимиром Путиным
Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Путиным
коронавирус в Казахстан 20 августа
Значительный спад заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления