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Культура и шоу-бизнес

Раскрыты подробности по делу актера Шарипа Серика

Раскрыты подробности по делу актера Шарипа Серика, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 10:05 Фото: Instagram/shakentii, Instagram/aliya_booteyeva
В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы 4 апреля 2025 года рассмотрено дело в отношении Шарипа Серика за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено

Шарип Серик во время конфликта с сожительницей Алиёй Бутеевой допустил использование нецензурной брани, нарушив нормы поведения.

"В ходе судебного разбирательства С. признал свою вину и подтвердил факты, изложенные в материалах дела".Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы

В суде напомнили, что санкцией ч. 1 ст. 73 КоАП РК:

Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.

Решение суда

"Постановлением суда С. признан виновным по ч. 1 ст. 73 КоАП РК с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 5 суток. Постановление суда не вступило в законную силу".Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы

3 апреля 2025 года жительница Алматы Алия Бутеева обвинила Шарипа Серика в избиении. По словам девушки, с актером у них были отношения. Тогда же она опубликовала фото и видео, где якобы Шарип Серик босиком выбегает за ней, хватает за руку и вытаскивает из лифта. На снимках также видны покраснения на лице девушки.

4 апреля крупная медиакомпания заявила, что прекращает с Шарипом Сериком сотрудничество и все контакты после скандального видео. А в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что проводят проверку после поданного заявления.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 10:05
Шарип Серик в центре скандала: актер записал видео с извинениями

Позднее стало известно, что суд признал Шарипа Серика виновным и арестовал на 5 суток.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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