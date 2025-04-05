Раскрыты подробности по делу актера Шарипа Серика
Судом установлено
Шарип Серик во время конфликта с сожительницей Алиёй Бутеевой допустил использование нецензурной брани, нарушив нормы поведения.
"В ходе судебного разбирательства С. признал свою вину и подтвердил факты, изложенные в материалах дела".Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы
В суде напомнили, что санкцией ч. 1 ст. 73 КоАП РК:
Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.
Решение суда
"Постановлением суда С. признан виновным по ч. 1 ст. 73 КоАП РК с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 5 суток. Постановление суда не вступило в законную силу".Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы
3 апреля 2025 года жительница Алматы Алия Бутеева обвинила Шарипа Серика в избиении. По словам девушки, с актером у них были отношения. Тогда же она опубликовала фото и видео, где якобы Шарип Серик босиком выбегает за ней, хватает за руку и вытаскивает из лифта. На снимках также видны покраснения на лице девушки.
4 апреля крупная медиакомпания заявила, что прекращает с Шарипом Сериком сотрудничество и все контакты после скандального видео. А в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что проводят проверку после поданного заявления.
Материал по теме
Позднее стало известно, что суд признал Шарипа Серика виновным и арестовал на 5 суток.