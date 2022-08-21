Солдат-срочник покончил с собой в Жамбыле

По словам близких и друзей Бекбола Мираша, он не стал бы кончать жизнь самоубийством по своей воле. Бекбол был старшим сыном, опорой родителей, сообщает Zakon.kz.

19 августа покончил с собой военнослужащий из Атырау, отбывавший службу в Жамбылской области. Бекбол Мираш – уроженец села Миялы Кызылкогинского района.

О происшествии сообщила общественный деятель Бибигуль Рамазан. 18-летнего Бекбола призвали в армию весной 2022 года. Его направили на службу в Жамбылскую область.

Учительница Бекбола по имени Айдана рассказала, что знала его честным и добрым человеком. Она никогда не видела его грустным или подавленным.