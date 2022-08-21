Трудовое рабство казахстанки в Лаосе: МВД и МИД РК дали комментарии
В МВД и МИД РК прокомментировали ситуацию с казахстанской актрисой Анель Бермаганбетовой, которая, по ее словам, попала в трудовое рабство.
Анель Бермаганбетова вышла на связь с консулом Казахстана 19 августа и рассказала о ситуации.
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По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, посольство Казахстана в Ханое направило ноту в МИД Лаоса с просьбой оказать максимальное содействие в вызволении Анель.
Лаосская полиция уже занимается этим вопросом, завтра состоятся переговоры с представителями МИД и МВД Лаоса. Необходимо отметить, что безопасности нашей соотечественницы ничего не угрожает, она находится на постоянной связи с дипломатами и своими родными. Айбек Смадияров
Сообщается, что у Анель не забирали документы и телефон, а также не ограничивался в связи и не применяли силу.
В Таиланд и далее по маршруту она прибыла добровольно. Также по ее словам, работодатели готовы ее отпустить, если она возместит финансовые средства, которые они потратили на ее перелеты, проживание и другие расходы.
Данный вопрос на особом контроле нашего посольства во Вьетнаме. МИД и посольство РК во Вьетнаме окажет необходимое содействие в возвращении нашей соотечественницы домой.Айбек Смадияров
Ранее в МВД РК сообщили о регистрации уголовного дела по части 1 статьи 126 УК РК (Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека). Начато досудебное расследование. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.
О происшествии Министерство внутренних дел уведомило МИД. Поддерживается контакт с братом потерпевшей. Кроме того, МВД направило письмо в департамент консульства РК.