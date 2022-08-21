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Чем опасно мясо убитых на охоте животных

ружье Фото: pixabay
Исследователи из Университета Стелленбос и Университета Претории обнаружили в мясе убитых животных мышьяк и высокое содержание тяжелых металлов, передает Zakon.kz.

Как пишет журнал Applied Sciences, всему виной становятся пули, которые изготавливаются из свинца, меди и мышьяка.

Отмечается, что специалисты по пищевым технологиям из ЮАР изучили девять образцов мяса импал, убитых из различных видов оружия с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). Ткани для анализа отбирали рядом с местом ранения. Тип используемой пули влиял на среднюю концентрацию некоторых из токсичных металлов в образцах мяса, но во всех образцах ученые обнаружили превышение допустимого уровня мышьяка, в двух образцах — мышьяка, в одном — кадмия. Чтобы свести к минимуму риски, связанные с токсичными металлами, исследователи считают, что лучше использовать пули, не содержащие свинца.

Согласно исследованию, тяжелые металлы имеют тенденцию к биоаккумуляции. Их воздействие может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем: возникновению рака, обострению неинфекционных заболеваний, нарушению кровообращения и смертельным исходам. Было также показано негативное влияние на младенческую и детскую смертность и снижение IQ у детей.

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