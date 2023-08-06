Ученые обнародовали останки, возможно, самого большого животного, когда либо жившего на Земле

Недавно обнаруженное исследователями древнее существо могло быть самым тяжелым животным в истории Земли, сообщает Zakon.kz.

На этой неделе ученые поделились открытиями о древних видах, которые жили и умерли десятки миллионов лет назад, предоставив информацию о существе, которое до сих пор не задокументировано, пишет CNN.

Во время раскопок в долине Ика на юге Перу были обнаружены массивные кости, принадлежавшие, возможно, самому тяжелому животному, когда-либо жившему на планете.

Древний кит, плававший по морям около 39 миллионов лет назад, вероятно, весил в два-три раза больше, чем синий кит, который является самым большим и тяжелым существом на нашей планете, – его вес составляет 130-150 тонн.

Исследователям потребовались годы, чтобы извлечь гигантские окаменелости из камня и определить, кому они принадлежали — киту, которого они назвали Perucetus colossus.

Фото: CNN/Giovanni Bianucci

Фото: CNN/Alberto Gennari

Обладая такой огромной массой тела, существо, вероятно, патрулировало мелководье и использовало волнообразный стиль плавания, пишут ученые.