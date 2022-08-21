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15 казахстанцев погибли в результате аварии в России

авто Фото: Zakon.kz
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о том, что еще четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Zakon.kz.
Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь четырех выживших в страшном ДТП. Три мужчины и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, – написал Русских в Telegram.

Он добавил, что троих пострадавших готовят к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске.

Авария произошла на трассе в Ульяновской области. Столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Согласно данным российских СМИ, в микроавтобусе ехали рабочие из Казахстана.

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