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Законодательство РК

Рога сайги на 15 млн тенге пытались вывезти из Карагандинской области

изъятие Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Задержаны подозреваемые в незаконной охоте на сайгу. Предполагается, что участники преступной группы несколько лет занимались данным промыслом на территории области Ұлытау и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, целью охоты были рога, которые мужчины сбывали в южные регионы для дальнейшей реализации в КНР.

Установлено, что добытые преступным путeм рога сайги фигуранты оценивали от 80 до 100 тыс. тенге за килограмм.

Задержаны три участника в возрасте 34-46 лет, еще трое объявлены розыск. Изъято 150 кг рогов сайги в количестве 732 штук. Кроме того, сотрудниками полиции у подозреваемых изъяты весы, холодное оружие (нож), незарегистрированное оружие, авто-мототехника. Заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339-1 УК РК «Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет с конфискацией имущества.

Расследованием занимаются следователи Департамента полиции Карагандинской области.

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Елена Беляева
Область Ұлытау Карагандинская область
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