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Ситуация в Украине: Депутатам рекомендовано уйти на «удаленку», В Харькове введут комендантский час

Украина Фото: pixabay
Комендантский час вводится в Харькове более чем на сутки на День независимости Украины, который отмечается 24 августа. Об этом рассказал глава областной администрации Олег Синегубов, передает Zakon.kz.

  • Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют с 22 по 26 августа уйти на «удаленку», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

  • Жителям ближайших городов к Запорожской АЭС начали раздавать йод на случай выброса радиации.

  • Украинская экономика с начала военного конфликта с Россией потеряла более $113,5 млрд — KSE Institute (Kyiv School of Economics).

  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для России.

  • Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность Киева к взрыву автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Москве.

  • Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь надо вести о политике гостерроризма Киева.

  • Американский актер Кевин Сорбо, прославившийся ролью в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал остановить финансовую помощь Украине.

  • Шведское правительство хотело бы ввести ограничения, а не прекратить выдачу виз россиянам – министр миграции Швеции Андерс Игеман.

  • Российские строители начали сносить первые жилые дома в Мариуполе, непригодные для жизни и восстановления – министерство строительства и ЖКХ самопровозглашенной ДНР.

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