Ситуация в Украине: Депутатам рекомендовано уйти на «удаленку», В Харькове введут комендантский час

Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют с 22 по 26 августа уйти на «удаленку», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Жителям ближайших городов к Запорожской АЭС начали раздавать йод на случай выброса радиации.

Украинская экономика с начала военного конфликта с Россией потеряла более $113,5 млрд — KSE Institute (Kyiv School of Economics).

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для России.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность Киева к взрыву автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Москве.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь надо вести о политике гостерроризма Киева.

Американский актер Кевин Сорбо, прославившийся ролью в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал остановить финансовую помощь Украине.

Шведское правительство хотело бы ввести ограничения, а не прекратить выдачу виз россиянам – министр миграции Швеции Андерс Игеман.