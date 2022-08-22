Ребенок скончался в США после заражения «поедающей мозг» амебы

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, за последние 10 лет был зарегистрирован 31 случай. С 1962 по 2021 год были инфицированы 154 человека, из них выжили только четверо, сообщает Zakon.kz.

В штате Небраска ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебы вида Naegleria fowleri, поедающей мозг, сообщают «Известия».

Паразита ребенок подхватил, купаясь в реке. Отмечается, что заражение этой амебой в 97% вызывает летальный исход.

Эпидемиолог штата Небраска отметил, что подобные случаи ранее обнаруживались в южных штатах, однако теперь начали появляться и в северных.

Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга, которая может возникнуть, когда вода, содержащая амебу, попадает в нос и достигает мозга. Инфекция возникает крайне редко, но почти всегда приводит к летальному исходу.