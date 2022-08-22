Казахстанца задержали в Бишкеке

Его подозревают в избиении милиционера. Позже мать казахстанца обратилась с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые нанесли телесные повреждения ее сыну, сообщает Zakon.kz.

В Бишкеке задержали гражданина Казахстана по подозрению в избиении сотрудника милиции, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Днем 17 августа в службу 102 поступил вызов, что на проспекте Молодой Гвардии избивают сотрудника правоохранительных органов.

Установлено, что в тот день в 14:00 казахстанец К. А. на пересечении проспекта Молодой Гвардии и улицы Токтогула из хулиганских побуждений, не подчинившись законным требованиям сотрудника милиции, беспричинно нанес ему телесные повреждения. По результатам доследственной проверки возбуждено дело по части 2 статьи 280 «Хулиганство» Уголовного кодекса КР. УВД Ленинского района Бишкека

Также сотрудник милиции обратился в Национальный госпиталь, где у него диагностировали закрытый перелом костей носа, ушиб и гематомы пароорбитальной области справа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Подозреваемый К. А. 2003 года рождения водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом он помещен под домашний арест. С письменным заявлением обратилась его мать с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в тот день примерно в 14:00 нанесли телесные повреждения ее сыну. УВД Ленинского района Бишкека

В отношении сотрудника милиции и подозреваемого казахстанца назначена соответствующая экспертиза. 18 августа 2022 года уголовное дело направили в прокуратуру Ленинского района для изучения в порядке надзора. Расследование продолжается.