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Двое заключенных нанесли себе травмы в тюрьме ВКО

тюрьма в Карагандинской области Фото: Zakon.kz
Двое осужденных нанесли себе телесные повреждения в одной из тюрем Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

 В департаменте УИС рассказали, что инцидент произошел 14 сентября.

"Сообщаем что 14.09.2023 года в учреждении №18 Департамента УИС по ВКО двое осужденных нанесли себе телесные повреждения".ДУИС ВКО

По словам пресс-службы департамента, в ходе разбирательства, осужденные пояснили, что данные поступки совершили в связи с несогласием режимом содержания, требуя ослабить режим и условия содержания, а именно, предоставить свободное передвижение, просмотр телепередач и не запирания двери камеры.

Осужденным оказана первая медицинская помощь без госпитализации.

Департамент назначил служебное расследование. Вместе с тем, в учреждение прибыли представители прокуратуры и провели прием по личным вопросам.

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Также в мессенджере "WhatsApp" распространяется информация о массовом вскрытии заключенных в учреждении №18. В департаменте УИС по ВКО сообщили, что информация не соответствует действительности

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