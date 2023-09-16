Двое заключенных нанесли себе травмы в тюрьме ВКО
В департаменте УИС рассказали, что инцидент произошел 14 сентября.
"Сообщаем что 14.09.2023 года в учреждении №18 Департамента УИС по ВКО двое осужденных нанесли себе телесные повреждения".ДУИС ВКО
По словам пресс-службы департамента, в ходе разбирательства, осужденные пояснили, что данные поступки совершили в связи с несогласием режимом содержания, требуя ослабить режим и условия содержания, а именно, предоставить свободное передвижение, просмотр телепередач и не запирания двери камеры.
Осужденным оказана первая медицинская помощь без госпитализации.
Департамент назначил служебное расследование. Вместе с тем, в учреждение прибыли представители прокуратуры и провели прием по личным вопросам.
Материал по теме
Также в мессенджере "WhatsApp" распространяется информация о массовом вскрытии заключенных в учреждении №18. В департаменте УИС по ВКО сообщили, что информация не соответствует действительности