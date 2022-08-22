Всего 478 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Двумя сутками ранее в стране выявили 740 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 95,
в Алматы – 52,
в Акмолинской области – 59,
в Актюбинской области – 16,
в Алматинской области – 2,
в Жетысуской области - 3,
в Атырауской области – 19,
в ВКО – 3,
в Абайской области - 4,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 35,
в Карагандинской области – 83,
в Улытауской области - 0,
в Костанайской области – 45,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 21,
в Павлодарской области – 17,
в СКО – 13,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 384 027 случаев.
917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 18,
в Алматы - 129,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 14,
в Жетысуской области - 13,
в Жамбылской области - 377,
в ЗКО - 64,
в Карагандинской области - 196,
в Улытауской области - 14,
в Кызылординской области – 32,
в Мангистауской области - 34,
в Павлодарской области - 10,
в Туркестанской области - 16.
Всего в стране выздоровело 1 349 188 человек от COVID-19.