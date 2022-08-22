Всего 478 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 августа в Казахстане сообщили в МВК. Во всех регионах зарегистрировано менее 100 случаев заражения, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 740 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 95,

в Алматы – 52,

в Акмолинской области – 59,

в Актюбинской области – 16,

в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 3,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 35,

в Карагандинской области – 83,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области – 45,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 17,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 5. Всего в стране подтверждено 1 384 027 случаев. 917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане - 18,

в Алматы - 129,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 14,

в Жетысуской области - 13,

в Жамбылской области - 377,

в ЗКО - 64,

в Карагандинской области - 196,

в Улытауской области - 14,

в Кызылординской области – 32,

в Мангистауской области - 34,

в Павлодарской области - 10,

в Туркестанской области - 16. Всего в стране выздоровело 1 349 188 человек от COVID-19. Читайте также Ребенок скончался в США после заражения «поедающей мозг» амебы

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