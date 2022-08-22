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Всего 478 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус в Казахстане 21 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 августа в Казахстане сообщили в МВК. Во всех регионах зарегистрировано менее 100 случаев заражения, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 740 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 95,

  • в Алматы – 52,

  • в Акмолинской области – 59,

  • в Актюбинской области – 16,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Жетысуской области - 3,

  • в Атырауской области – 19,

  • в ВКО – 3,

  • в Абайской области - 4,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в ЗКО – 35,

  • в Карагандинской области – 83,

  • в Улытауской области - 0,

  • в Костанайской области – 45,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 21,

  • в Павлодарской области – 17,

  • в СКО – 13,

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 384 027 случаев.

917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 18,

  • в Алматы - 129,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 14,

  • в Жетысуской области - 13,

  • в Жамбылской области - 377,

  • в ЗКО - 64,

  • в Карагандинской области - 196,

  • в Улытауской области - 14,

  • в Кызылординской области – 32,

  • в Мангистауской области - 34,

  • в Павлодарской области - 10,

  • в Туркестанской области - 16.

Всего в стране выздоровело 1 349 188 человек от COVID-19.

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Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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