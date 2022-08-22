Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ночью возле кафе произошла драка в Нур-Султане

драка возле кафе Фото: polisia.kz
В Нур-Султане конфликт в кафе перерос в драку. Пострадал один человек, передает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение о том, что возле кафе по ул. Конституции идет драка. Установлено, что около 02:00 30-летний потерпевший пришел в увеселительное заведение.

Находясь в нетрезвом состоянии, внутри помещения он вступил с двумя другими клиентами в конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. В ходе выяснения отношений у входа в кафе к ним присоединился 25-летний неизвестный парень, который, отреагировав агрессивно, нанес удар кулаком в лицо потерпевшему. От полученного удара он упал на асфальт и потерял сознание. Участники драки скрылись с места происшествия. ДП Нур-Султана

Полицейские задержали подозреваемого.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении задержанного проводится досудебное расследование по ст. 106 УК РК.

В настоящее время задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП.

Читайте также

Машина опрокинулась в кювет в Павлодарской области – один человек погиб

Слон убил хозяина из-за работы в жару

Казахстанца задержали в Бишкеке

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
рабочие
Улицу частично перекроют в Алматы в ночь на 23 августа
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-3 знаков зодиака
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-4 знаков зодиака
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
инфляция
Рожки, подсолнечное масло, творог и сахар подорожали в Казахстане
Казахстан запасы воды
Запасы воды почти исчерпаны в трех областях Казахстана
Солдат покончил с собой в Жамбыле
Солдат-срочник покончил с собой в Жамбыле
ДТП
Грузовик в Турции протаранил толпу, убив 16 человек
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления