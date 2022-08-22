Ночью возле кафе произошла драка в Нур-Султане

В Нур-Султане конфликт в кафе перерос в драку. Пострадал один человек, передает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение о том, что возле кафе по ул. Конституции идет драка. Установлено, что около 02:00 30-летний потерпевший пришел в увеселительное заведение.

Находясь в нетрезвом состоянии, внутри помещения он вступил с двумя другими клиентами в конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. В ходе выяснения отношений у входа в кафе к ним присоединился 25-летний неизвестный парень, который, отреагировав агрессивно, нанес удар кулаком в лицо потерпевшему. От полученного удара он упал на асфальт и потерял сознание. Участники драки скрылись с места происшествия. ДП Нур-Султана

Полицейские задержали подозреваемого.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении задержанного проводится досудебное расследование по ст. 106 УК РК.

В настоящее время задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП.