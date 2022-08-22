Ночью возле кафе произошла драка в Нур-Султане
Фото: polisia.kz
В Нур-Султане конфликт в кафе перерос в драку. Пострадал один человек, передает Zakon.kz.
В полицию поступило сообщение о том, что возле кафе по ул. Конституции идет драка. Установлено, что около 02:00 30-летний потерпевший пришел в увеселительное заведение.
Находясь в нетрезвом состоянии, внутри помещения он вступил с двумя другими клиентами в конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. В ходе выяснения отношений у входа в кафе к ним присоединился 25-летний неизвестный парень, который, отреагировав агрессивно, нанес удар кулаком в лицо потерпевшему. От полученного удара он упал на асфальт и потерял сознание. Участники драки скрылись с места происшествия. ДП Нур-Султана
Полицейские задержали подозреваемого.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении задержанного проводится досудебное расследование по ст. 106 УК РК.
В настоящее время задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП.
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