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Техосмотр авто: что нужно знать

Техосмотр авто: что нужно знать Фото: pexels
В соответствии с законом «О дорожном движении» от прохождения обязательного ежегодного технического осмотра освобождены только новые некоммерческие легковые автомобили категории B/M1, сообщает Zakon.kz.

Их возраст не должен превышать семи лет с момента производства, независимо от времени постановки автомашины на учет.

Все остальные категории транспортных средств и автомобили категории B/M1 старше семи лет должны проходить технический осмотр ежегодно.

Общественный транспорт (автобусы, микроавтобусы, такси) должны проходить техосмотр два раза в год независимо от форм собственности и года выпуска.

Проходить техосмотр не обязательно по месту прописки владельца автомобиля, получить документ о прохождении можно в любом центре технического осмотра РК.

Эксплуатация автомашины с непройденным техосмотром запрещается.

Согласно ст. 590 Кодекса об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге в 2022 году).

Кроме того, ст. 797 позволяет полицейским снять с автомашины нарушителя госномера до устранения причины составления протокола, то есть до прохождения техосмотра.

В настоящее время проверка транспортных средств на наличие действующего техосмотра осуществляется сотрудниками полиции в режиме патрулирования, с применением служебного планшета, сидя в патрульной машине.

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