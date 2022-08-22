Техосмотр авто: что нужно знать
Их возраст не должен превышать семи лет с момента производства, независимо от времени постановки автомашины на учет.
Все остальные категории транспортных средств и автомобили категории B/M1 старше семи лет должны проходить технический осмотр ежегодно.
Общественный транспорт (автобусы, микроавтобусы, такси) должны проходить техосмотр два раза в год независимо от форм собственности и года выпуска.
Проходить техосмотр не обязательно по месту прописки владельца автомобиля, получить документ о прохождении можно в любом центре технического осмотра РК.
Эксплуатация автомашины с непройденным техосмотром запрещается.
Согласно ст. 590 Кодекса об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге в 2022 году).
Кроме того, ст. 797 позволяет полицейским снять с автомашины нарушителя госномера до устранения причины составления протокола, то есть до прохождения техосмотра.
В настоящее время проверка транспортных средств на наличие действующего техосмотра осуществляется сотрудниками полиции в режиме патрулирования, с применением служебного планшета, сидя в патрульной машине.