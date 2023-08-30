Новые правила для электросамокатов: что нужно знать

30 августа в Казахстане вступили в силу поправки в "Закон о дорожном движении", которые предусматривают правила езды на электросамокатах, сообщает Zakon.kz.

Скорость электросамокатов на проезжей части не должна превышать 25 км в час. А по тротуару или пешеходной дорожке допускается движение со скоростью не более 6 км в час.



При этом допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Но в этом случае водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Следует отметить, что кикшеринговые компании будут ограничивать скорость движения электросамокатов в определенных пешеходных и парковых зонах. Благодаря встроенному GPS-датчику ограничение скорости сработает автоматически при заезде на такие участки. Кроме того, конструкцией электросамокатов предусмотрен "пешеходный режим движения", который позволяет самокатчикам автоматически держать скорость пешеходного потока.

Штрафы для самокатчиков

За перевозку пассажиров и грузов (статья 593 КоАП, штраф 5 МРП – 17 250 тенге), а также за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (статья 620 КоАП) предупреждение или штраф (3 МРП – 10 350 тенге).

Теперь в правилах четко разделили термины "электрический самокат" и "малое электрическое транспортное средство".

Водителям мопеда, электрического самоката и велосипеда запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;



перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;

перевозить груз, кроме перевозки грузов на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груз, который выступает более чем на 50 сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

при управлении велосипедом или электрическим самокатом двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;

при управлении велосипедом или электрическим самокатом пересекать перекресток;

при этом указывается, что велосипедисты и водители электрических самокатов пересекают перекрестки по пешеходному переходу, ведя транспортное средство рядом.

Водителям малых электрических транспортных средств запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля;

перевозить пассажиров;

перевозить груз;

двигаться по проезжей части дороги;

двигаться по тротуару при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения;

буксировка малых электрических транспортных средств, малыми электрическими транспортными средствами;

ездить по пешеходному переходу;

водители малых электрических средств также должны пересекать перекрестки по пешеходному переходу, не находясь на транспортном средстве.

Материал по теме Новые правила для электросамокатов в Казахстане вступают в силу с 30 августа

29 июня президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения". Поправки вступили в силу 30 августа.