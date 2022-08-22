На севере Казахстана потеплеет

днем на западе +30...+35°С;

на северо-западе +23...+33°С, повышение температуры воздуха на севере республики от +17...+25°C до +23...+30°С;

в центре от +15...+22°C до +20...+31°С;

на востоке от +13...+21°C до +20...+28°С;

на юге страны основной фон температуры +27...+32°С;