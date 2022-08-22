На севере Казахстана потеплеет
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23-25 августа 2022 года, сообщает Zakon.kz.
В формирование условий погоды на севере, востоке и юго-востоке страны вмешается атмосферный фронт, с которым ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. На севере, востоке и в центре республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°C и туманы. РГП «Казгидромет»
Температура воздуха в Казахстане
днем на западе +30...+35°С;
на северо-западе +23...+33°С, повышение температуры воздуха на севере республики от +17...+25°C до +23...+30°С;
в центре от +15...+22°C до +20...+31°С;
на востоке от +13...+21°C до +20...+28°С;
на юге страны основной фон температуры +27...+32°С;
на юго-востоке +20...+28°С.
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