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На севере Казахстана потеплеет

прогноз погоды на 23-25 августа в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23-25 августа 2022 года, сообщает Zakon.kz.
В формирование условий погоды на севере, востоке и юго-востоке страны вмешается атмосферный фронт, с которым ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. На севере, востоке и в центре республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°C и туманы. РГП «Казгидромет»

Температура воздуха в Казахстане

  • днем на западе +30...+35°С;

  • на северо-западе +23...+33°С, повышение температуры воздуха на севере республики от +17...+25°C до +23...+30°С;

  • в центре от +15...+22°C до +20...+31°С;

  • на востоке от +13...+21°C до +20...+28°С;

  • на юге страны основной фон температуры +27...+32°С;

  • на юго-востоке +20...+28°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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