Людей эвакуировали из двух больниц – комментарий ДП Алматы

Ранее стало известно о «минировании» двух медицинских учреждений в Алматы. Как сообщили в городском департаменте полиции, информация оказалась ложной, передает Zakon.kz.

Информацию о том, что в зданиях двух больниц заложены взрывные устройства, проверяли оперативные и экстренные службы города.

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Как сообщили позднее, по данным Центра оперативного управления Департамента полиции Алматы в 10:57 по двум объектам дан отбой.

Информация оказалась ложной, взрывных устройств не обнаружено. Медицинские учреждения переходят в штатный режим. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что в настоящее время оперативными подразделениями ДП Алматы начат поиск анонима для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».