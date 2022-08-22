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Людей эвакуировали из двух больниц – комментарий ДП Алматы

Людей эвакуировали из двух больниц – комментарий ДП Алматы Фото: Zakon.kz
Ранее стало известно о «минировании» двух медицинских учреждений в Алматы. Как сообщили в городском департаменте полиции, информация оказалась ложной, передает Zakon.kz.

Информацию о том, что в зданиях двух больниц заложены взрывные устройства, проверяли оперативные и экстренные службы города.

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Как сообщили позднее, по данным Центра оперативного управления Департамента полиции Алматы в 10:57 по двум объектам дан отбой.

Информация оказалась ложной, взрывных устройств не обнаружено. Медицинские учреждения переходят в штатный режим.Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что в настоящее время оперативными подразделениями ДП Алматы начат поиск анонима для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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Динара Халдарова
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