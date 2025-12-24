#Казахстан в сравнении
Происшествия

Подростки "отменили" занятия в школе Алматы, но не придумали, как избежать наказания

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 15:26 Фото: pexels
В Алматы сотрудники городского департамента полиции (ДП) задержали школьников за ложное сообщение о минировании, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 декабря 2025 года рассказали в пресс-службе алматинской полиции и раскрыли подробности:

"В Алматы полицией выявлен факт ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве, распространенного учащимися одной из школ города. Трое школьников, обучающихся в средней школе №10, по предварительным данным, из хулиганских побуждений распространили информацию о якобы заложенном взрывном устройстве с целью срыва учебных занятий. Сообщение не подтвердилось – угроза оказалась ложной".

Установлено, что подростки совершили правонарушение осознанно. В соответствии с действующим законодательством к административной ответственности привлечены их родители как законные представители несовершеннолетних.

"Любое ложное сообщение о минировании или угрозе теракта – это правонарушение, которое влечет ответственность. В подобных ситуациях задействуются оперативные службы, отменяются занятия и нарушается работа образовательных учреждений. Мы призываем родителей обращать внимание на досуг детей, их круг общения и активность в интернете, а также проводить разъяснительные беседы о недопустимости таких действий", – констатировал начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Халдыбаев.

Стражи порядка рекомендуют родителям контролировать, где и как дети проводят время в Сети, интересоваться, в каких чатах и онлайн-играх они участвуют. Также объяснить про ответственность за ложные вызовы и провокационные сообщения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 15:26
В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма

В апреле 2025 года жительницу Жанаозена наказали за ложное сообщение сына о заминированной школе. На судебном заседании мать ребенка признала свою вину и согласилась с протоколом об административном правонарушении. Суд назначил родительнице взыскание в виде административного штрафа в размере 20 МРП.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
