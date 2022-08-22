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Мбаппе забил гол на 8-й секунде чемпионата Франции – это рекорд Лиги 1

Футбол Рекорд Лиги 1 Фото: Instagram/psg
Футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе установил рекорд французского первенства, отличившись на первой минуте матча с «Лиллем». Этот гол стал самым быстрым в истории Лиги 1 за все время ее существования, сообщает Zakon.kz.

Первая же атака парижан закончилась результативным ударом Килиан Мбаппе на 8-ой секунде, когда он открыл счет. Затем гости еще шесть раз огорчали голкипера «Лилля», а итоговые цифры на табло 7:1. Вдобавок к этому отличились все три звезды «ПСЖ», Мбаппе забил три гола, Неймар оформил дубль и отдал 3 результативных паса, еще один мяч в активе Месси.

После этого матча у Мбаппе теперь стало четыре хет-трика за 2022 год. Ранее он по три мяча забивал в ворота «Ванна» (3 января), «Клермона» (9 апреля) и «Метца» (21 мая).

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Куандык Шынасилов
Франция
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