Дифференцированные цены установлены на дизтопливо в Казахстане

В Казахстане на дизельное топливо установлены дифференцированные цены. 22 августа вступил в силу приказ Министерства энергетики РК о предельных ценах на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, передает Zakon.kz.

Согласно приказу, цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне:

АИ-80 – 89 тенге/литр;

в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 187 тенге/литр;

в других областях Казахстана – 182 тенге/литр;

цена на дизельное топливо – 450 тенге за литр.

Приказом установлен лимит на дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, – в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тенге/литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов – при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге/литр в зависимости от региона. Пресс-служба Минэнерго РК

Как отметили в ведомстве, остальным категориям лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Также Министерством энергетики РК совместно с заинтересованными сторонами параллельно прорабатываются вопросы, связанные с определением информационной системы для дальнейшего отслеживания ежесуточных объемов дизельного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях (АЗС).

В ближайшее время будут проводиться тестирования систем совместно с представителями АЗС. Сегодня в качестве одного из возможных вариантов рассматривается «Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов», которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году. В настоящее время АЗС страны уже передают данные по остаткам нефтепродуктов с контрольных приборов учета в режиме реального времени в указанную информационную систему. Пресс-служба Минэнерго РК

Согласно постановлению правительства РК от 31 декабря 2015 года, оператором указанной информационной системы является АО «Национальные информационные технологии».