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Дифференцированные цены установлены на дизтопливо в Казахстане

Дифференцированные цены установлены на дизтопливо в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Казахстане на дизельное топливо установлены дифференцированные цены. 22 августа вступил в силу приказ Министерства энергетики РК о предельных ценах на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, передает Zakon.kz.

Согласно приказу, цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне:

  • АИ-80 – 89 тенге/литр;

  • в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 187 тенге/литр;

  • в других областях Казахстана – 182 тенге/литр;

  • цена на дизельное топливо – 450 тенге за литр.

Приказом установлен лимит на дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, – в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тенге/литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов – при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге/литр в зависимости от региона.Пресс-служба Минэнерго РК

Как отметили в ведомстве, остальным категориям лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Также Министерством энергетики РК совместно с заинтересованными сторонами параллельно прорабатываются вопросы, связанные с определением информационной системы для дальнейшего отслеживания ежесуточных объемов дизельного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях (АЗС).

В ближайшее время будут проводиться тестирования систем совместно с представителями АЗС. Сегодня в качестве одного из возможных вариантов рассматривается «Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов», которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году. В настоящее время АЗС страны уже передают данные по остаткам нефтепродуктов с контрольных приборов учета в режиме реального времени в указанную информационную систему.Пресс-служба Минэнерго РК

Согласно постановлению правительства РК от 31 декабря 2015 года, оператором указанной информационной системы является АО «Национальные информационные технологии».

По данным сервиса «Argus рынок Каспия», в странах – членах ЕАЭС стоимость дизельного топлива на 1 августа 2022 года составляла:

  • Армения – 758 тенге/литр;

  • Россия – 446 тенге/литр;

  • Кыргызстан – 412 тенге/литр;

  • Беларусь – 446 тенге/литр.

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