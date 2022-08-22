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Участившиеся случаи суицидов прокомментировали в Минобороны Казахстана

Участившиеся случаи суицидов прокомментировали в Минобороны Казахстана Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали участившиеся случаи суицидов, передает Zakon.kz.
В связи с участившимися в последнее время суицидальными проявлениями в силовых структурах нашей страны считаем необходимым пояснить следующее: чрезвычайные происшествия, результатом которых является потеря военнослужащего, происходят не только в Вооруженных силах, то есть в армии. В зоне ответственности за жизнь и здоровье подчиненных находятся Пограничная служба КНБ, Национальная гвардия МВД, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям.Пресс-служба Минобороны РК

В оборонном ведомстве отметили, что «в мирное время эти силовые структуры в состав Вооруженных сил не входят и Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью в этих структурах».

Каждый случай, произошедший в Вооруженных силах, тщательно расследуется сотрудниками военной полиции и другими органами уголовного преследования. Их результаты свидетельствуют о том, что самоубийства в большинстве случаев не связаны с прохождением воинской службы. На такой поступок военнослужащих толкают в каждом отдельном случае разные жизненные обстоятельства, связанные с допризывным периодом.Пресс-служба Минобороны РК

Как отмечается в сообщении, в связи с участившимися случаями суицидов оборонным ведомством разрабатывается комплексная программа.

В настоящее время по инициативе Министерства обороны с участием представителей науки, правоохранительных органов и неправительственного сектора разрабатывается комплексная программа «Береги жизнь», направленная на минимизацию безвозвратных потерь и профилактику суицидов в воинской среде.Пресс-служба Минобороны РК

Ранее сообщалось, что 18-летний военнослужащий из Атырауской области Бекбол Мираш покончил с собой в Жамбылской области.

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